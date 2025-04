AI start-up e nuovi mercati Cosa ce nell’accordo con l’India firmato da Bernini

firmato dal ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, e il ministro della Scienza e della Tecnologia della Repubblica dell'India, Jitendra Singh.L'accordo, siglato durante la missione congiunta in India del ministro Bernini con il Vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, rappresenta un passo significativo per consolidare i rapporti scientifici tra Italia e India, valorizzando le eccellenze accademiche e di ricerca di entrambi i Paesi. L'intesa si inserisce in una più ampia strategia di potenziamento delle collaborazioni internazionali promossa dal Mur.

