Movieplayer.it - Affari Tuoi, la partita di Roberta del Lazio sembra persa ma qualcosa cambia all’ultimo istante

Nella puntata didi venerdì 11 aprile 2025, ladidelinizia malissimo, avendo pescato il pacco da 200.000 euro, che lascia andare per 10 euro. Ma poi, sul finale, la situazione si ribalta. La puntata di, in onda venerdì 11 aprile 2025, ha visto come protagonistadalla regione. La concorrente ha giocato insieme alla sorella Manuela, ha pescato il pacco numero 4 che conteneva 200.000 euro. Poi, l'hato con il numero 10 che conteneva 10 euro e poi con il numero 18. Insomma, è caduta in pieno nella trappola del Dottore Pasquale Romano. Ma alla fine è arrivato il colpo di scena. Ecco cos'è successo. Ladideladè la concorrente delprotagonista della puntata didi venerdì .