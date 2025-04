Addio a Ted Kotcheff regista di Rambo e non solo

Kotcheff, regista famoso presso il grande pubblico per Rambo, ma autore anche di famose commedie e vincitore dell'Orso d'oro a Berlino. Comingsoon.it - Addio a Ted Kotcheff, regista di Rambo e non solo Leggi su Comingsoon.it Morto a 94 anni Tedfamoso presso il grande pubblico per, ma autore anche di famose commedie e vincitore dell'Orso d'oro a Berlino.

Roma, 11 aprile 2025 – Il regista canadese Ted Kotcheff, che ha spaziato tra i generi per dirigere film di successo come ‘Rambo’ e ‘Fratelli nella notte’, è morto giovedì 10 aprile all'età di 94 ...

