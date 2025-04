Movieplayer.it - Addio a Stefano Amadio, giornalista acuto e fondatore di Cinemaitaliano.info

Si è spento a 60 annioriginale e profondo conoscitore del cinema italiano, ideatore e anima della testata. Si è spento nella serata di venerdì 11 aprile, dopo una lunga malattia,, figura di riferimento nel panorama giornalistico cinematografico italiano. Aveva 60 anni., autore schietto e anticonvenzionale, è stato anche documentarista, ideatore e direttore di numerosi festival. La sua visione lucida e il tono sempre personale lo hanno reso una voce riconoscibile e rispettata nel mondo dello spettacolo. La carrieraè stato ile direttore di, testata online di riferimento per il cinema italiano indipendente e non. Per colleghi e collaboratori era semplicemente "Il Direttore": capace di analisi pungenti, dotato di un'intelligenza brillante .