Addio a Giuseppe Carrisi | il giornalista RAI aveva 63 anni

Giuseppe Carrisi. Il giornalista RAI fu autore di numerosi libri riguardanti i paesi in via di sviluppo e le problematiche giovanili

Morto il giornalista Rai Giuseppe Carrisi - commozione in diretta dei colleghi : “Giornale in lutto”

Nelle scorse ore è morto improvvisamente Giuseppe Carrisi, grave lutto per la redazione del Giornale Radio Rai. I conduttori Danilo Tolardo e Maria Rosaria Villivà faticano a trattenere le lacrime ...

Addio a Giuseppe Carrisi, giornalista Rai del GR3. I colleghi si commuovono in diretta. Giuseppe Carrisi, addio al giornalista Rai: è morto a 63 anni. È morto Giuseppe Carrisi, il cordoglio dell'Usigrai.

