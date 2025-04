Accademia Volley a un passo dalla qualificazione ai play off

Accademia Volley che ieri sera a Mercato S. Severino ha superato il Centro Sportivo S. Lorenzo con il punteggio di 3-0 (25-14, 25-16, 25-19) nell'anticipo della penultima giornata del Campionato di Serie C.Nel quarto scontro diretto consecutivo per l'accesso ai play off, le giallorosse trovano una prestazione praticamente perfetta contro un avversario penalizzato dall'assenza di Erra ma che ben poco ha potuto dinanzi all'ottima prova beneventana. L'Accademia è stata sempre padrona del match dall'inizio alla fine, dimostrando grande personalità e concentrazione su un campo non facile e soprattutto considerando l'altissima posta in palio. Il ko, infatti, estromette definitivamente il S. Lorenzo dalla corsa ai play off se questa sera Pomigliano dovesse centrare la vittoria nel turno casalingo col Pastena, aspetto che avvalora ancor di più la prestazione di un'Accademia alla quinta vittoria nelle ultime sei partite.

Volley serie C: l’Accademia vince a Mercato San Severino ed è ad un passo dai play off. Sport - Pallavolo femminile Serie C, continua l'avvicinamento al campionato per l'Accademia Volley. Volley. Accademia, brusco stop casalingo col Volla. La The Begin Volley Ancona compie l'impresa: la pallavolo dorica torna in Serie A. Zagarolo Sports Academy: al via gli Open Days per il Mini Volley e la Mini Academy. Finali Regionali U13, l'Accademia sfiora il titolo: giallorosse superate al fotofinish dal San Lorenzo Mercato San Severino. Ne parlano su altre fonti

(Secondo quanto riportato da sanniosport.it:) Accademia fermata a Pontecagnano - Niente da fare per l’Accademia Volley che ieri sera al Palagranaio di Pontecagnano è stata superata dalla Volley Project Pontecagnano con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-17, 25-16) nell’anticipo della ...