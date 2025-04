Abi | prestiti a imprese e famiglie stabili a marzo prima volta da due anni

prestiti, ma a marzo 2025, i prestiti a imprese e famiglie, per la prima volta da marzo 2023, non registrano un tasso di variazione negativa rimanendo invariati rispetto a un anno prima (-0,6% nel mese precedente); a febbraio 2025 i prestiti alle imprese erano diminuiti del 2,1% mentre quelli alle famiglie erano cresciuti dello 0,7% . E’ quanto si legge nel Rapporto mensile dell’Abi. Cresce invece ancora la raccolta su tutti i fronti. La raccolta indiretta, cioè gli investimenti in titoli custoditi presso le banche, presenta un incremento di 153 miliardi tra febbraio 2024 e febbraio 2025 (49,0 miliardi famiglie, 18,5 miliardi imprese e il restante agli altri settori, imprese finanziarie, assicurazioni, pubblica amministrazione). Leggi su Ildenaro.it Il rallentamento della crescita economica contribuisce a mantenere bassa la domanda di, ma a2025, i, per lada2023, non registrano un tasso di variazione negativa rimanendo invariati rispetto a un anno(-0,6% nel mese precedente); a febbraio 2025 ialleerano diminuiti del 2,1% mentre quelli alleerano cresciuti dello 0,7% . E’ quanto si legge nel Rapporto mensile dell’Abi. Cresce invece ancora la raccolta su tutti i fronti. La raccolta indiretta, cioè gli investimenti in titoli custoditi presso le banche, presenta un incremento di 153 miliardi tra febbraio 2024 e febbraio 2025 (49,0 miliardi, 18,5 miliardie il restante agli altri settori,finanziarie, assicurazioni, pubblica amministrazione).

