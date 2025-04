A Palazzo Serra di Cassano il Museo Digitale per Napoli 2500

Napoli all’interno delle celebrazioni di Napoli 2500. All’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nasce il Museo Digitale, un crocevia di storia, arte e cultura per Napoli 2500. Palazzo Serra di Cassano, storica dimora della famiglia, uno dei luoghi più affascinanti di . 2anews.it - A Palazzo Serra di Cassano il Museo Digitale per Napoli 2500 Leggi su 2anews.it Il progetto è promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici insieme al Comune diall’interno delle celebrazioni di. All’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nasce il, un crocevia di storia, arte e cultura perdi, storica dimora della famiglia, uno dei luoghi più affascinanti di .

Potrebbe interessarti anche:

Musica e cultura - verso l’apertura a Napoli della Casa Museo Murolo

Tempo di lettura: 5 minutiRestituire alla città un pezzo fondamentale della sua storia culturale e musicale: la canzone napoletana, un patrimonio culturale, materiale e immateriale, senza confini, ...

Musica e cultura - verso l’apertura a Napoli della Casa Museo Murolo

Restituire alla città un pezzo fondamentale della sua storia culturale e musicale: la canzone napoletana, un patrimonio culturale, materiale e immateriale, senza confini, che non è solo ...

Carnival Experience – Una notte al Museo : evento esclusivo tra musica - arte e divertimento all’Istituto Denza di Napoli

Presso l'Istituto Denza di Napoli in scena, sabato 1 marzo 2025 alle ore 19:00, “Carnival Experience – Una Notte al Museo”, una straordinaria festa in maschera che promette di regalare ...

Museo Digitale a Palazzo Serra di Cassano per Napoli 2500. Napoli 2500: la Rivoluzione del '99 rivive nel Museo Digitale di Palazzo Serra di Cassano. A NAPOLI - Inaugurazione del Museo Digitale di Palazzo Serra di Cassano, venerdì 11 aprile. Napoli, underground e l'immaginario collettivo: tre giorni di convegno tra Palazzo Serra di Cassano e Partheno. A Palazzo Serra di Cassano, NarteA racconta la passione rivoluzionaria di Domenico Cirillo. Palazzo Serra di Cassano ospita Diana Pezza Borrelli. Ne parlano su altre fonti

(Come si legge su ansa.it:) Museo Digitale a Palazzo Serra di Cassano per Napoli 2500 - All'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nasce il Museo Digitale, un crocevia di storia, arte e cultura per Napoli 2500. (ANSA) ...

(Da quanto emerge da napolimagazine.com:) A NAPOLI - Inaugurazione del Museo Digitale di Palazzo Serra di Cassano, venerdì 11 aprile - ?Inaugurazione del Museo Digitale di Palazzo Serra di Cassano Venerdì 11 aprile | ore 17.30 Introducono Massimiliano Marotta (Presidente IISF) Laura Valente (Direttrice artistica delle Celebrazioni Na ...

(A riportarlo è msn.com:) L'evento per le donne di giustizia: a palazzo Serra di Cassano si celebra la prima donna-avvocato - Appuntamento venerdì 7 marzo (ore 17) presso palazzo Serra di Cassano: all’evento, moderato da Domenico Ciruzzzi, prenderanno parte il presidente del Foro napoletano Carmine Foreste ...