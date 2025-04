?Artowork Collabora con MEIweb it | Una Nuova Opportunità per gli Artisti Internazionali

Artowork è lieta di comunicare una Nuova partnership con www.MEIweb.it, il sito ufficiale del MEI e del Circuito delle Realtà Musicali Indipendenti Italiane. Il MEI e la Collaborazione con ArtoworkNel 2025, il MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti) celebra il suo 30° anniversario, e in questa occasione Artowork annuncia una Collaborazione con MEIweb.it, il portale ufficiale del MEI. Questo accordo rappresenta un’importante Opportunità per gli Artisti Internazionali che desiderano entrare nel mercato musicale italiano e guadagnare visibilità nel contesto della scena musicale emergente del paese.Artowork è diventato il punto di riferimento ufficiale per gli Artisti Internazionali che vogliono promuovere la loro musica in Italia attraverso il circuito del MEI. Dailyshowmagazine.com - ?Artowork Collabora con MEIweb.it: Una Nuova Opportunità per gli Artisti Internazionali Leggi su Dailyshowmagazine.com In occasione del 30° anniversario del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti,è lieta di comunicare unapartnership con www..it, il sito ufficiale del MEI e del Circuito delle Realtà Musicali Indipendenti Italiane. Il MEI e lazione conNel 2025, il MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti) celebra il suo 30° anniversario, e in questa occasioneannuncia unazione con.it, il portale ufficiale del MEI. Questo accordo rappresenta un’importanteper gliche desiderano entrare nel mercato musicale italiano e guadagnare visibilità nel contesto della scena musicale emergente del paese.è diventato il punto di riferimento ufficiale per gliche vogliono promuovere la loro musica in Italia attraverso il circuito del MEI.

Artowork Collabora con MEIweb.it, Nuove Opportunità per gli Artisti Internazionali al 30° Anniversario del MEI. La Noce: Libera, il primo album, in collaborazione con Cecilia Lavatore. Indiescreti #178 La nuova classifica di Indieffusione in collaborazione con meiweb.it – In testa Rico. Indiescreti #171 La nuova classifica di Indieffusione in collaborazione con meiweb.it – In testa Arizona Carchedi. Parte Eufonica il 10 e 11 maggio a Bologna con l'Anteprima Mei per i 30 anni |.