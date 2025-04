Wall Street apre in calo Dj -024% Nasdaq -009%

Wall Street apre negativa. Il Dow Jones perde lo 0,24% a 39.511,26 punti, il Nasdaq cede lo 0,09% a 16.377,84 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,11% a 5.262,11 punti. Quotidiano.net - Wall Street apre in calo, Dj -0,24%, Nasdaq -0,09% Leggi su Quotidiano.net negativa. Il Dow Jones perde lo 0,24% a 39.511,26 punti, ilcede lo 0,09% a 16.377,84 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,11% a 5.262,11 punti.

Wall Street apre in calo, Dj -0,24%, Nasdaq -0,09%. Borse del 10 aprile, le news sui dazi. Piazza Affari corre con la pausa sulle tariffe, Wall Street a picco. Dazi, le ultime notizie in diretta | Wall Street apre in calo, Donald Trump: «Stiamo andando bene». Wall Street in picchiata, forte calo per il dollaro, corre l'oro. Borse, Wall Street chiude in calo. L’Europa rimbalza e punta ai negoziati sui dazi. Le Borse di oggi. Europa contrastata con i nuovi contro dazi cinesi. Wall Street apre debole. Ne parlano su altre fonti

Wall Street apre in calo, Dj -0,24%, Nasdaq -0,09% - Wall Street apre negativa. Il Dow Jones perde lo 0,24% a 39.511,26 punti, il Nasdaq cede lo 0,09% a 16.377,84 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,11% a 5.262,11 punti. (ANSA). (ANSA) ... (ansa.it)

Wall Street ancora in calo: Dow Jones perde il 2,21%, Nasdaq apre a -2,64% - I mercati degli Stati Uniti stanno vivendo una giornata difficile a causa dell’annuncio della Cina di nuovi dazi del 34% sui prodotti americani. Il Dow Jones, lo S&P 500 e il Nasdaq sono in calo, ment ... (finanza.com)

Wall Street apre in calo: Dow Jones perde l’1,56%, Nasdaq apre a -2,84% - L’apertura di Wall Street segna un deciso calo, influenzata dal recente rialzo dovuto alla decisione di Trump di sospendere i nuovi dazi per 90 giorni, fatta eccezione per la Cina. La situazione econo ... (borse.it)