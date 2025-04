Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2025 ore 09:40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con il raccordo anulare in è risolto il precedente incidente altezza Pontina permangono code per traffico tra laFiumicino e la via del Mare hai più avanti tra Ardeatina e la diramazioneSud Mininterno ancora code a tratti tra Cassia e Salaria possiamo nel quadrante nord della capitale file per incidente sulla provinciale Anguillarese tra osteria Nuova Anguillara Sabazia In entrambe le direzioni sulla cassa invece permangono gli incolonnamenti per traffico tra la Giustiniana In entrambe le direzioni in più possiamo a sud sulla statale Pontina rimosso l'incidente tra via dei rutuli è la ventilatore il traffico è in smaltimento chiudiamo con uno sguardo alle autostrade in ingressoSud rubano della 24 code a tratti da Fiorentini a Portonaccio stessa situazione anche sullaFiumicino danza del Tevere al ponte della Magliana