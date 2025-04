Ilgiornale.it - Ultrà, svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Vittorio Boiocchi. Sei arresti

Leggi su Ilgiornale.it

Le indagini sono scaturite anche dalla collaborazione di Andrea Beretta (tra i destinatari della misura), ex leader della Curva Nord già in carcere dal 4 settembre per aver ucciso Antonio Bellocco