Tutti i nuovi reati che rischiamo di commettere con la firma di Mattarella sul decreto Sicurezza

nuovi reati introdotti dal decreto Sicurezza, il provvedimento approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 4 aprile e firmato. Europa.today.it - Tutti i nuovi reati (che rischiamo di commettere) con la firma di Mattarella sul decreto Sicurezza Leggi su Europa.today.it Dalle occupazioni abusive degli immobili agli atti di resistenza in carcere, passando per le truffe agli anziani. I cittadini sono avvisati e dovranno stare attenti aiintrodotti dal, il provvedimento approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 4 aprile eto.

Le toghe già protestano contro il nuovo reato. "Rischiamo la paralisi". Sos procure: “A causa del codice rosso rischiamo la paralisi”. DDL FEMMINICIDIO, PENA ERGASTOLO: ALCUNI DUBBI. “Se non prendiamo sul serio bambini e ragazzi rischiamo l’implosione o l’esplosione di una generazione”. I giuristi smontano il ddl Sicurezza, i nuovi reati sono inutili e colpiscono i più deboli. Inchiesta ultras, cosa rischiano Inter e Milan: niente penalizzazione, si va verso una multa. Ne parlano su altre fonti

Decreto Sicurezza, tutti i nuovi reati previsti con relative sanzioni. Dalle multe al carcere - La ratio del decreto Sicurezza è anticipare la soglia di punibilità e intervenire su ambiti ritenuti strategici per la sicurezza urbana e nazionale. (businessonline.it)

Decreto Sicurezza 2025, nuovi reati e tutele per gli agenti: cosa prevede - Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Decreto Sicurezza che introduce nuovi reati, inasprisce le pene per alcuni esistenti e offre maggiori tutele alle forze dell’ordine ... (quifinanza.it)

Crescono tutti i reati contro le donne: nel 2024 le violenze sessuali sono aumentate del 6%, mentre esplode lo stalking con 20.289 casi denunciati - Mentre il governo include i reati del Codice rosso tra quelli per i quali scatterà la tagliola dei 45 giorni per le intercettazioni, in Italia è boom di violenze contro le donne Mentre il govern ... (lanotiziagiornale.it)