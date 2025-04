Amica.it - Tutte le it-bag di Jacob Elordi

Leggi su Amica.it

Postine a tracolla, mini bag, marsupi e borsoni firmati Bottega Veneta, Valentino o Louis Vuitton: sono solo alcune delle it-bag amate da.Avvistato all’aeroporto di Melbourne il 9 aprile 2025, l’attore ha indossato Andiamo backpack, Andiamo Voyager e borsa da viaggio in Intrecciato. Tutto firmato Bottega Veneta. A metà settembre, per presenziare nel front row della sfilata P/E 2025 di Bottega Veneta,ha optato per cardigan, pantaloni larghi, mocassini e maxi borsa. In fatto di borse, una delle maison più amate daè Bottega Veneta. Non a caso, l’attore è stato nominato brand Ambassador lo scorso maggio. Nel video di Amica.it, si scoprono altre sei it-bag preferite dall’attore. GUARDA LE FOTOLe borse azzurre più chic della primavera 2025 Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAle it-bag diAmica.