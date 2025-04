Tumori nuovi dati a lungo termine su daratumumab nel mieloma multiplo

daratumumab in somministrazione sottocutanea e in combinazione con bortezomib, lenalidomide e desametasone ha mostrato, nei pazienti affetti da mieloma multiplo ed eleggibili a trapianto, una proiezione di sopravvivenza mediana libera da progressione di circa 17 anni. Sono i risultati presentati al sesto congresso dello European Myeloma Network . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Il trattamento in prima linea conin somministrazione sottocutanea e in combinazione con bortezomib, lenalidomide e desametasone ha mostrato, nei pazienti affetti daed eleggibili a trapianto, una proiezione di sopravvivenza mediana libera da progressione di circa 17 anni. Sono i risultati presentati al sesto congresso dello European Myeloma Network .

