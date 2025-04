Thesocialpost.it - Trump Levante: di fronte ai dazi americani, la vera voce grossa la fa il Giappone

Metti ilo, leva ilo. Sembra onestamente la sceneggiatura di Karate Kid con Donaldnelle vesti di Pat Morita, l’attore nippo americano che allenava il giovane karateka Ralph Macchio. E di Solè piena questa fiction settimanale che ha bruciato trilioni di dollari in tutto il mondo, impoverendo tantissimi ed arricchito sicuramente qualcuno. È bastato che il, primo compratore di bond di Stato, cominciasse a togliersi dal portafoglio il debito Usa che i rendimenti, fattore negativo per il bilancio federale statunitense, schizzassero. Il, paese molto attento all’economia, ha in mano un’atomica da mille miliardi, roba da Hiroshima, e potrebbe ricordarsi il 1945. La culturase è millenaria e raffinatissima, rispetto ai cowboys, e difficilmente dimentica.