Trump lancia un ultimatum a Putin | Cessate il fuoco entro aprile o nuove sanzioni

Pubblicamente, Donaldcontinua a ripetere che si stanno “facendo progressi per fermare la guerra russo-ucraina” e che “alla fine troveremo qualcosa di buono per entrambi i Paesi”. Tuttavia, secondo quanto riportato dal sito americano Axios, l’ex presidente starebbe in realtà perdendo la pazienza con Vladimir.Stando a Axios, l’amministrazione, tramite il suo inviato speciale Steve Witkoff – attualmente in missione in Russia – avrebbe consegnato a Mosca unche fissa la fine dicome termine ultimo per concludere i negoziati sull’Ucraina. In sostanza,questo mese Washington si aspetta che il Cremlino prenda una decisione definitiva sulil, altrimenti dovrà affrontarne le conseguenze.Quali siano queste conseguenze lo rivela lo stesso sito, citando le parole di un funzionario rimasto anonimo: gli Stati Uniti sarebbero pronti a introdurree devastanticontro la Russia.