Tajani lega Imec e libero scambio Ecco il ponte Italia-India

ponte strategico nella nuova architettura euro-asiatica. Dal Business Forum Italia-India a Nuova Delhi, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha rilanciato l’ambizione Italiana lungo due direttrici convergenti: la partecipazione attiva al Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa (Imec), che Tajani definisce “Via del Cotone”, e il sostegno politico all’accordo di libero scambio tra India e Unione Europea, su cui si punta a una firma entro la fine dell’anno.“India e Italia sono più vicine che mai. Il nostro commercio bilaterale supera i 14 miliardi di euro, ma vogliamo fare di più”, ha detto Tajani. “Contiamo anche sui benefici per le nostre imprese derivanti dall’accordo India-Ue, che speriamo venga firmato presto”. Il ministro ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende Italiane e ha sottolineato l’intenzione di “sostenere al meglio quelle già presenti e incoraggiare le nuove e innovative imprese Indiane a investire in Italia”. Formiche.net - Tajani lega Imec e libero scambio. Ecco il ponte Italia-India Leggi su Formiche.net Roma si candida a essere unstrategico nella nuova architettura euro-asiatica. Dal Business Foruma Nuova Delhi, il ministro degli Esteri Antonioha rilanciato l’ambizionena lungo due direttrici convergenti: la partecipazione attiva al Corridoio Economico-Medio Oriente-Europa (), chedefinisce “Via del Cotone”, e il sostegno politico all’accordo ditrae Unione Europea, su cui si punta a una firma entro la fine dell’anno.“sono più vicine che mai. Il nostro commercio bilaterale supera i 14 miliardi di euro, ma vogliamo fare di più”, ha detto. “Contiamo anche sui benefici per le nostre imprese derivanti dall’accordo-Ue, che speriamo venga firmato presto”. Il ministro ha ricordato la presenza indi oltre 800 aziendene e ha sottolineato l’intenzione di “sostenere al meglio quelle già presenti e incoraggiare le nuove e innovative impresene a investire in”.

