"Super batteri". Attenzione alle confezioni di questi alimenti. Lo studio di Oxford

Dalla prestigiosa Università diarriva un nuovo preoccupante allarme sugliconfezionati nella plastica. La ricerca, guidata dal professor Timothy Walsh, lancia un chiaro allarme: secondo lo, le microplastiche possono aumentare la diffusione deifino a 200 volte, facilitando la trasmissione di geni di resistenza tra i. Queste particelle – spesso inferiori a 5 mm, ma in alcuni casi anche microscopiche (meno di 2,5 µm) – entrano nel corpo umano attraverso l’acqua potabile, glie perfino l’aria. Le microplastiche rappresentano una minaccia crescente per la salute umana e l’ambiente.minuscoli frammenti di plastica, derivanti da oggetti di uso quotidiano come buste della spesa, imballaggi alimentari e contenitori monouso, si diffondono ovunque: nell’aria, nell’acqua, nel suolo e persino nel nostro organismo.