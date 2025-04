Su Netflix arriva una nuova miniserie tratta dal romanzo di Jane Austen Orgoglio e Pregiudizio | Nel cast Emma Corrin e Olivia Colman

Netflix ha annunciato una nuova miniserie tratta dal romanzo di Jane Austen, Orgoglio e Pregiudizio. Nel cast Emma Corrin, Jack Lowden e Olivia Colman. Un cast d'eccezione per una miniserie iconica, tratta dal leggendario romanzo di Jane Austen Orgoglio e Pregiudizio. Netflix ha ufficializzato la notizia: la miniserie si comporrà di 6 episodi e fra le protagoniste del nuovo progetto ci saranno Emma Corrin e Olivia Colman che interpretano, rispettivamente, Elizabeth Bennet e la signora Bennet. Dietro questo nuovo adattamento ci sarà il regista Euros Lyn, mentre la produzione della serie inizierà nel Regno Unito entro la fine dell'anno. Le sceneggiature sono invece opera di Dolly Alderton, autrice del libro Tutto quello che so sull'amore.

