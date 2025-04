Spaccano l’auto e gli rubano il sax l’appello di Lorenzo | “Mi serve per laurearmi e lavorare aiutatemi”

Leggi su Fanpage.it

Sabato 5 aprile, a Riotorto (Livorno), è stato rubato il sax contralto Selmer diNocci, giovane sassofonista di Montalcino. Lo strumento, acquistato con i suoi risparmi, è stato preso insieme a tablet e zaini, mentre il giovane stava in spiaggia. Il musicista ha denunciato l'accaduto e lanciato un appello per ritrovare il sax, essenziale per la sua carriera e gli studi.