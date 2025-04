S&P alza il rating dell' Italia a BBB+ outlook stabile Giorgetti | Giudizio premia la serietà del governo

Italia. L?agenzia di rating assegna un segno più all?Italia e per la prima volta da ottobre 2017 alza il proprio voto. Da BBB la valutazione passa a BBB+,. Ilmattino.it - S&P alza il rating dell'Italia a BBB+, outlook stabile. Giorgetti: «Giudizio premia la serietà del governo» Leggi su Ilmattino.it S&P promuove l?. L?agenzia diassegna un segno più all?e per la prima volta da ottobre 2017il proprio voto. Da BBB la valutazione passa a,.

() S&P alza il rating dell'Italia a BBB+, 'dalla politica di Meloni stabilità ai mercati' - Standard & Poor's alza il rating dell'Italia a BBB+ da BBB, con outlook stabile. E' quanto emerge dalle tabelle postate sul sito dell'agenzia.

(Come indicato da tg.la7.it:) S&P promuove l’Italia: rating alzato a BBB+, outlook stabile. Giorgetti: premiata serietà governo - "Il giudizio di S&P premia la serietà dell'approccio del governo italiano alla politica di bilancio. Nel clima generale di incertezza, prudenza e responsabilità continueranno a essere la nostra linea ...