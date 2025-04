Sololaroma.it - Southampton-Aston Villa, il pronostico di Premier: occhio al GOL e non solo

Si è appena conclusa la tre giorni di coppe europee, con i principali campionati internazionali che tornano nuovamente sotto la luce dei riflettori. Tra questi c’è laLeague, volta alla sua 32° giornata. Una delle partite in programma in questo turno metterà contrapposte due squadre che stanno vivendo annate diametralmente opposte. Stiamo parlando died, pronte a scendere in campo domani sabato 12 aprile alle 16:00 al St. Mary’s Stadium. La gara d’andata si è conclusa con il risultato di 1-0 in favore deins, che proveranno a ripetersi. I Saints, invece, sono freschi di retrocessione e tenteranno di regalare una gioia al loro pubblico.L’andamento diedReduce dalla sconfitta per 3-1 con il Tottenham, ilha ufficialmente detto addio allaLeague, dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative.