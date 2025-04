Silvi frana sulla provinciale 29 | strada chiusa e operazioni di messa in sicurezza in corso

Leggi su Citypescara.com

Sul posto sono intervenuti tempestivamente la polizia locale, i tecnici della Provincia di Teramo e il personale del servizio tecnico manutentivo. Per garantire la gestione dell’emergenza, il sindaco Andrea Scordella ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile. Fortunatamente, al momento non si registrano feriti.Presenti anche il presidente del consiglio comunale Fabrizio Valloscura, i vigili del fuoco, i tecnici comunali e un’ambulanza, inviata in via precauzionale. Ledi rimozione del materiale franoso sono state affidate al Gruppo Operativo Speciale (GOS) dei vigili del fuoco dell’Aquila, intervenuto con escavatori e pale gommate.Le attività di sgombero proseguiranno senza interruzione anche nelle ore notturne, fino al completo ripristino della viabilità.