Tvpertutti.it - Shaila Gatta sta male ma qualcosa non quadra: il vero dolore non ha tempo per Instagram

Leggi su Tvpertutti.it

sta, ma non riesce a fare meno dei social. Dopo la sua storia con Lorenzo Spolverato e la fine avvenuta in diretta durante l'ultima puntata del Grande Fratello , sta affrontando una ripresa difficile. Nelle ultime ore, ha ammesso di essere debole e fragile, lanciando una richiesta di aiuto. Tornare nel mondo reale dopo sei mesi e mezzo vissuti tra le quattro mura di una casa, è stato davmicidiale. L'ex Velina di Striscia la Notizia suha scritto:"Meno 4,5 kg. Oggi sono così. Il mio corpo non sta bene. La mia mente non sta bene. Sto smaltendo 6 lunghi mesi di surrealtà. Sto cercando di superare l'odio mediatico e i giudizi costanti. Sto cercando di sforzarmi di ridere perché la società me lo impone. Sto riprendendo il mio lavoro perché è giusto così. Ma la verità è che sono fortemente a disagio perché vorrei solo piangere tutto il giorno": ilha bisogno di silenzio e non haper i selfie e le StoriesAnziché stare sui social e preoccuparsi di informare i suoi followers,perché non decide di dedicarsi soltanto a se stessa? C'è un aspetto della sofferenza mentale di cui si parla troppo poco: il silenzio.