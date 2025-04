Justcalcio.com - Serie B, Bari-Palermo LIVE: due goal nei primi 20? | Altri campionati Italia

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-11 20:50:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com:B,: duenei20?Calciomercato.com HomeB,alle 20:30 Al San Nicola si gioca, anticipo della 33esima giornata diB: Di fronte due delle principali piazze del campionato, entrambe ancora in corsa per i playoff. La nona in classifica ospita la settima in due momenti opposti: i pugliesi arrivano da cinque partite senza vittoria, i siciliani sono in ripresa e nell’ultimo turno hanno battuto addirittura il Sassuolo capolista.