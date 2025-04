Serie A oggi Udinese-Milan | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Serie A stasera, venerdì 11 aprile, l’anticipo che vede sfidarsi Udinese e Milan nella gara valida per la 32esima giornata. La partita è in programma alle ore 20.45. I friulani sono reduci dalla sconfitta 1-0 contro il Genoa, mentre il Milan dal pareggio 2-2 contro la Fiorentina a San Siro. Udinese-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche su Dazn. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW o sulla piattaforma Dazn.Udinese-Milan, le probabili formazioniEcco le probabili formazioni di Udinese-Milan.Udinese (4-4-2): Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Zarraga, Ekkelenkamp: Iker Bravo, Lucca. All. RunjaicMilan (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. Lapresse.it - Serie A, oggi Udinese-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Leggi su Lapresse.it InA stasera, venerdì 11 aprile, l’anticipo che vede sfidarsinella gara valida per la 32esima giornata. La partita è in programma alle ore 20.45. I friulani sono reduci dalla sconfitta 1-0 contro il Genoa, mentre ildal pareggio 2-2 contro la Fiorentina a San Siro.sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche su Dazn. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW o sulla piattaforma Dazn., leEcco ledi(4-4-2): Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Zarraga, Ekkelenkamp: Iker Bravo, Lucca. All. Runjaic(4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham.

