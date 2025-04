Movieplayer.it - Romanzo criminale - La serie, la reunion il 7 maggio al Riviera International Film Festival

Marco Bocci, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia e Daniela Virgilio protagonisti di una magicaospitata dalla manifestazione ligure. Sestri Levante per un giorno al centro della "criminalità", ma solo per il piccolo schermo. Il 7il, in programma a Sestri Levante dal 6 all'11, ospiterà ladel cast di- La. A 17 anni dal debutto dello show targato Sky Original, Marco Bocci, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia e Daniela Virgilio saliranno sul palco della manifestazione per incontrare il pubblico e per celebrare il successo duraturo di unache ha fatto la storia della televisione, lanciando nuove tendenze. L'appuntamento è per mercoledì 7alle 12.00. .