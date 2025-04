Formiche.net - Re Carlo con Mattarella, Conte al Salone del Mobile e Zaia al Vinitaly. Queste le avete viste?

È stata questa la settimana della visita del Red’Inghilterra accompagnato dalla consorte Camilla in Italia. I reali d’Inghilterra hanno incontrato il Presidente della Repubblica Sergio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e hanno potuto visitare tra gli altri luoghi della Capitale, il Colosseo, accompagnati dalla guida d’eccezione di Alberto Angela. Reha poi tenuto uno storico discorso alla Camera dei deputati, per poi partecipare a una cena di gala al Quirinale.Ma non solo regnanti stranieri hanno popolato le pagine dei giornali: si è tenuto nel fine settimana il Congresso della Lega, a cui ha partecipato anche Elon Musk in videocollegamento, il quale ha dialogato con Matteo Salvini in versione presentatore. Poi il consiglio di Forza Italia, la manifestazione contro la guerra del Movimento 5 Stelle e ancoradelhanno visto la partecipazione di un gran numero di politici.