Formiche.net - Quando la ricerca diventa valore. Il contributo di Incyte

Leggi su Formiche.net

In un’epoca in cui la scienza ha dimostrato di essere il vero motore del progresso, riconoscere ildellanon è solo un gesto simbolico, ma una scelta strategica per il futuro. Per questo in occasione della II edizione degli Healthcare Awards organizzati da Healthcare Policy e Formiche il premio “della” viene assegnato a, realtà biofarmaceutica globale che da oltre vent’anni investe nella scoperta e nello sviluppo di terapie innovative in onco-ematologia e nell’ambito delle patologie infiammatorie e autoimmuni. Nata nel 2002 a Wilmington, nel Delaware,è cresciuta fino are una delle realtà più dinamiche del settore. Alla base, un approccio che mette la scienza al centro: biotecnologi, biologi etori lavorano insieme per sviluppare nuove risposte in aree a cosiddetto high unmet need, in cui i pazienti hanno limitate opzioni terapeutiche o non ne hanno affatto.