Quando la musica incontra il teatro A San Giovanni al via Parole in circolo

Arezzo, 11 aprile 2025 – Dopo una prima edizione del 2023 di grande successo, confermato e accresciuto nel 2024, torna anche quest’anno a SanValdarno il ciclo di appuntamenti domenicali di primavera in stile-canzone organizzati dall’associazione culturale Paro Paro, in collaborazione con Diesis Teatrango e il patrocinio del Comune di SanValdarno. Gli spettacoli, dedicati all’incontro fra, si svolgeranno nella consueta location, la sala La Nonziata in viada San, suggestiva chiesa restaurata e riportata a nuova vita da Fabrizio Fabbrini, imprenditore valdarnese, sempre più luogo di cultura ed eventi. Attraverso l’uso del mezzo canzone, dopo aver trattato come fil rouge dei diversi happening degli scorsi anni le tematiche della figura dell’artista e del rapporto tra individuo e società nella prima edizione e quelle dell’amore e della guerra nella seconda, gli interpreti di quest’anno affronteranno, con toni e impostazioni diverse in base alla serata, l’argomento del senso della vita, attraverso opere d’autore senza tempo e famosissime a livello nazionale.