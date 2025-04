Puntomagazine.it - Primati borbonici: le seterie di San Leucio

San: l’utopia borbonica della seta che ha vestito i palazzi del potere nel mondoLa lavorazione della seta nacque in Cina verso il 3000 a.C. e l’allevamento dei bachi fu portato in Italia dall’imperatore Giustiniano nel VII secolo a.C. ma l’eccellenza campana è essenzialmente legata ad un nome ormai famoso in tutto il mondo: San. In origine, Sanera un feudo dei conti Acquaviva, diventati poi Caetani di Sermoneta. È solo nel 1750 che il feudo passa sotto la proprietà dei Borbone. Vista la salubrità del luogo e la vicinanza del Volturno, Ferdinando IV decise di costruirvi un casino di caccia, dove andare a riposare dagli impegni di corte. Nel 1778, il primogenito di Ferdinando ed erede al trono, Carlo Tito, morì di vaiolo ed il re ne rimase talmente sconvolto da decidere di creare un ospizio per i poveri della provincia.