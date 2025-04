Formiche.net - Prevenire è potere. Il modello di Novartis Italia per la medicina d’iniziativa

Leggi su Formiche.net

In un tempo in cui il sistema sanitario è chiamato a rispondere con prontezza a sfide complesse, la ricerca non può più essere considerata un costo, ma un valore strategico. Non solo per lo sviluppo di nuove cure, ma anche e soprattutto per la trasformazione stessa dellain uno strumento predittivo, integrato, personalizzato. È in questo orizzonte che si colloca l’impegno dia cui viene consegnato il premio “” agli Healthcare Awards 2025, organizzati da Healthcare Policy e Formiche.IL RUOLO DELLADI INIZIATIVAIn un contesto segnato dall’aumento delle patologie croniche e dall’invecchiamento della popolazione, ladi iniziativa rappresenta un’evoluzione necessaria delassistenziale. A differenza dell’approccio tradizionale, che si attiva solo in risposta a una domanda esplicita di cura, ladi iniziativa si fonda su un’azione proattiva e programmata: intercetta precocemente i bisogni di salute, individua i soggetti a rischio e promuove interventi tempestivi, mirati e continuativi.