Prefettura un concerto nella chiesa di San Giuliano per valorizzare i beni di culto

Si terrà domani, alle 18.30, nella chiesa di San Giuliano in via Crociferi, un concerto nell'ambito delle celebrazioni per il 40° anniversario dell'istituzione del Fondo edifici di culto. L'appuntamento musicale è organizzato dal prefetto Maria Carmela Librizzi, e dall'arcivescovo monsignor Luigi Renna.

