Trevisotoday.it - Ponzano, a Santa Lucia i gialloverdi chiamati a una "finale" per la promozione

Leggi su Trevisotoday.it

Tre squadre in un fazzoletto di punti. A due giornate dalla fine del campionato regionale Juniores si fa incandescente la lotta per lanella categoria Elité. A comandare la graduatoria c'è, reduce dalla convincente vittoria per 2-1 ottenuta sette giorni fa sul Ponte Nelle Alpi.