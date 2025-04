Piano Verde architetti e ingegneri Firenze | Passo importante ma ora serve coraggio

Firenze, 11 aprile 2025 - “Perché questo Piano del Verde sia davvero efficace, ora servono scelte coraggiose: ridurre traffico e superfici asfaltate è il modo più efficace per restituire spazio al Verde e migliorare la qualità urbana. Il Piano dovrà essere in grado di trovare un punto di equilibrio tra sostenibilità ambientale, sostenibilità economica e gli obiettivi di breve e lungo termine”. A dirlo Luca Scollo, presidente dell'Ordine degli architetti di Firenze e Stefano Corsi e Gabriele Antonacci della commissione Ambiente ed Energia dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Firenze, durante l’iniziativa “Presentazione del Piano del Verde del Comune di Firenze” che si è svolta oggi alla Palazzina Reale, sede dell'Ordine degli architetti di Firenze. Il Piano del Verde, afferma il presidente Scollo, “rappresenta un’occasione di grande spessore e importanza per tutta la città metropolitana. Lanazione.it - Piano Verde, architetti e ingegneri Firenze: “Passo importante, ma ora serve coraggio" Leggi su Lanazione.it , 11 aprile 2025 - “Perché questodelsia davvero efficace, ora servono sceltese: ridurre traffico e superfici asfaltate è il modo più efficace per restituire spazio ale migliorare la qualità urbana. Ildovrà essere in grado di trovare un punto di equilibrio tra sostenibilità ambientale, sostenibilità economica e gli obiettivi di breve e lungo termine”. A dirlo Luca Scollo, presidente dell'Ordine deglidie Stefano Corsi e Gabriele Antonacci della commissione Ambiente ed Energia dell’Ordine deglidella Provincia di, durante l’iniziativa “Presentazione deldeldel Comune di” che si è svolta oggi alla Palazzina Reale, sede dell'Ordine deglidi. Ildel, afferma il presidente Scollo, “rappresenta un’occasione di grande spessore e importanza per tutta la città metropolitana.

Piano Verde, architetti e ingegneri Firenze: “Passo importante, ma ora serve coraggio". On line il Piano del verde, ok dalla giunta alle fasi di comunicazione, pubblicità e partecipazione. PIANO DI RICOSTRUZIONE, SEMINARIO DELL’ASSOCIAZIONE INGEGNERI ISCHIA. Viabilità più verde e parcheggi. Il Piano del traffico si rinnova. Primo obiettivo ridurre lo smog. Lavori “green” in primo piano: Ingegnere ambientale la figura più ricercata. Il Piano di Ricostruzione dell’Isola d’Ischia. Ne parlano su altre fonti

Piano Verde, architetti e ingegneri Firenze: “Passo importante, ma ora serve coraggio" - I due Ordini professionali: “Necessaria pianificazione metropolitana e non solo cittadina. Il Piano dovrà trovare un punto di equilibrio tra sostenibilità ambientale, economica e gli obiettivi di brev ... (lanazione.it)

Alla Palazzina Reale un evento sul Piano del Verde - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Piano del verde: una leva per la trasformazione ecologica urbana - Strumenti flessibili e strategici per la resilienza urbana. Nel Quaderno ISPRA, buone pratiche e criticità dai Piani del Verde chiamati anche Piani urbani per la natura ... (edilportale.com)