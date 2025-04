Thesocialpost.it - Pellegrini, giù le mani da Sinner: la tua accusa è più che ingiusta

Leggi su Thesocialpost.it

Ha destato scalpore la presa di posizione di Federicasul caso Jannik, sospeso per tre mesi dopo una positività al clostebol giudicata da un tribunale sportivo indipendente come frutto di una contaminazione accidentale. “È stato trattato diversamente rispetto al 99% dei casi”, ha affermatoin un’intervista a La Repubblica, alludendo a un trattamento di favore riservato al numero tre del mondo.Leggi anche:come Kyrgios: nuova stucchevoleal tennistaMa l’insinuazione, più che aprire un dibattito, rischia di generare un effetto contrario: alimentare sospetti infondati e oscurare una verità già chiarita.è risultato positivo a una sostanza contenuta in una pomata prescritta dal fisioterapista, come ammesso anche dall’Agenzia mondiale antidoping.