Ilnotiziario.net - Parcheggi “elastico” a Solaro: prima ristretti, poi ri-allargati

Leggi su Ilnotiziario.net

Nuovo passaggio di vernice sulle strade die gli stalli di sosta in centro tornano alle misure originali, anzi: anche di più. Sorpresa questa mattina in pieno centro a, dove sono tornati al lavoro, a distanza solo di qualche mese dall’ultima volta, gli operatori della segnaletica stradale.impossibili a, proteste per .