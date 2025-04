Oscar arriva la categoria della migliore scena d' azione la reazione dei creatori di John Wick

Oscar, quello per la migliore coreografia di una scena d'azione. A lungo richiesto, il riconoscimento viene lodato da David Leitch e Chad Stahelski, registi ed ex-controfigure, creatori di John Wick, saga simbolo dell'acrobazia "vecchio stile". Comingsoon.it - Oscar, arriva la categoria della migliore scena d'azione, la reazione dei creatori di John Wick Leggi su Comingsoon.it L'Academy ha annunciato che dal 2027 sarà consegnato un nuovo, quello per lacoreografia di unad'. A lungo richiesto, il riconoscimento viene lodato da David Leitch e Chad Stahelski, registi ed ex-controfigure,di, saga simbolo dell'acrobazia "vecchio stile".

Oscar, arriva la categoria della migliore scena d'azione, la reazione dei creatori di John Wick. Oscar 2028, in arrivo un premio per il lavoro degli stuntmen. Vermiglio, il film in corsa per gli Oscar arriva in prima visione su Sky: ecco gli orari. Oscar 2025: Flow vince come Miglior film d'animazione e arriva in streaming. Vincitori Oscar 2025, la lista completa: il trionfo di Anora, Flow è il miglior film d’animazione. Golden Globes: "Vermiglio" di Maura Delpero candidato miglior film straniero. Ne parlano su altre fonti

Oscar: dal 2027 entrerà in vigore la categoria Miglior Stunt Design - Dal 2027 entrerà in vigore per i premi Oscar la categoria Miglior Stunt Design, dedicata ai risultati ottenuti nella progettazione di stunt. (cinefilos.it)

Vincitori Oscar 2025, la lista completa: il trionfo di Anora, Flow è il miglior film d’animazione - Il primo annuncio arriva poco dopo l’una: il migliore attore non protagonista ... Flow ha ottenuto due nomination agli Oscar nelle categorie Miglior film d’animazione e Miglior film ... (msn.com)