Thesocialpost.it - Omicidio di Chiara Poggi, concessa la semilibertà ad Alberto Stasi: cosa farà adesso

Leggi su Thesocialpost.it

I giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano hanno concesso laad, il 41enne condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni di reclusione per l’di, avvenuto nel 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia. A partire da ora,potrà uscire dal carcere durante il giorno non solo per lavorare, ma anche per svolgere attività legate al reinserimento sociale, con l’obbligo di rientrare ogni sera nel carcere di Bollate.La decisione è arrivata dopo l’istanza presentata il 12 dicembre scorso dai suoi legali. Tuttavia, la Procura generale di Milano si era opposta alla concessione della misura alternativa, chiedendo ai giudici di respingere la richiesta oppure, in subordine, di rinviare la decisione per effettuare accertamenti su una recente intervista televisiva rilasciata daal programma Le Iene.