Digital-news.it - Nuova app NOW dal 22 aprile: interfaccia e funzionalità più semplice e personalizzata

NOW annuncia una completa riorganizzazione della sua app a partire dal 22. Gli utenti di NOW potranno presto sperimentare un modo inedito di fruire dei contenuti che amano, grazie a un'completamente rinnovata e pensata su misura per le loro esigenze.La piattaforma streaming promette un'esperienza utente "ancora più, unica e" grazie all'introduzione di nuove. Sebbene l'aspetto dell'app sia destinato a cambiare radicalmente, l'offerta di contenuti rimarrà invariata. Gli abbonati continueranno ad accedere ai loro programmi preferiti, ma con un'esperienza d’uso significativamente migliorata.L'aggiornamento dell'app NOW sarà progressivo e verrà distribuito su tutti i dispositivi a partire dal 22. Gli utenti che hanno attivato l'aggiornamento automatico non dovranno fare nulla e si troveranno direttamente laal primo avvio.