Anteprima24.it - Napoli, protesta contro il vertice dei ministri dell’Interno mediterranei: tensioni in via Toledo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti, per laildeieuro. Qualche decina di manifestanti si è scontrata con le forze dell’ordine in via. Il cordone della polizia ha respinto i contestatori, che hanno provato a forzare il blocco, all’imbocco di piazza Trieste e Trento. Pochi metri più in là, in prefettura, era in corso la prima riunione dei.Alla due giorni, partita oggi, insieme all’italiano Matteo Piantedosi partecipano gli omologhi di Nicholas A. Joannides (Cipro), Makis Voridis (Grecia); Byron Camilleri (Malta); Fernando Grande-Marlaska Go’mez (Spagna). Durante la, era in corso un summit tra Piantedosi e iBrahim Merad (Algeria), Imad Trabelsi (Libia), Khaled Nouri (Tunisia). All’inera presente il viceministro degli Affari esteri Edmondo Cirielli, responsabile per le strategie di cooperazione allo sviluppo.