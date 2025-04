Montecatini Terme muore a 76 anni durante il primo giorno di lavoro | dolore per la scomparsa di Massimo Mirabelli

anni, ma continuava a lavorare perché, come in ogni famiglia, ci sono tanti bisogni da soddisfare”. A parlare è Federico Mirabelli, assessore ai Lavori Pubblici di Livorno, figlio di Massimo Mirabelli, l’uomo deceduto ieri, giovedì 10 aprile, mentre era impegnato a scaricare biancheria davanti all’hotel Ercolini e Savi di Montecatini Terme, in provincia di Pistoia.Il 76enne era al primo giorno di prova con una ditta di trasporti con sede all’Isola d’Elba, specializzata nelle consegne per le strutture ricettive lungo la costa toscana, dalla Versilia alla Maremma. Secondo quanto raccontato dal figlio, Massimo Mirabelli era stato assunto con un contratto di un mese. “La magistratura ha disposto l’autopsia, aspettiamo che venga eseguita per riaverlo con noi”, ha spiegato Federico, visibilmente provato. Thesocialpost.it - Montecatini Terme, muore a 76 anni durante il primo giorno di lavoro: dolore per la scomparsa di Massimo Mirabelli Leggi su Thesocialpost.it “Siamo sconvolti. Mio padre aveva 76, ma continuava a lavorare perché, come in ogni famiglia, ci sono tanti bisogni da soddisfare”. A parlare è Federico, assessore ai Lavori Pubblici di Livorno, figlio di, l’uomo deceduto ieri, giovedì 10 aprile, mentre era impegnato a scaricare biancheria davanti all’hotel Ercolini e Savi di, in provincia di Pistoia.Il 76enne era aldi prova con una ditta di trasporti con sede all’Isola d’Elba, specializzata nelle consegne per le strutture ricettive lungo la costa toscana, dalla Versilia alla Maremma. Secondo quanto raccontato dal figlio,era stato assunto con un contratto di un mese. “La magistratura ha disposto l’autopsia, aspettiamo che venga eseguita per riaverlo con noi”, ha spiegato Federico, visibilmente provato.

