Lanazione.it - Moby Dick, Roberto Mercadini legge Melville al Teatro di Fiesole

Firenze, 11 aprile 2025 - Un viaggio negli abissi marini e in quelli della parola. A caccia della balena bianca, dei suoi segreti e dei suoi misteri. Attore, scrittore, poeta e divulgatore,porta in scena “”, sabato 12 aprile aldi, nell’ambito della Primavera Fiesolana. Una lettura/narrazione, uno sciame di frammenti incandescenti che lasciano intuire l’intera luce del romanzo di. Perché, come spiega lo stesso, “Non racconta una storia. Non è un romanzo. Forse neppure un libro. È un mostro che sta fra gli altri volumi scritti come il leviatano bianco sta in mezzo alle altre creature marine.non si può narrare, ‘sebbene molti abbiano tentato’ (per citare)”. Che può farne, allora, un narratore (e nel tempo d’una narrazione)? Può dire: “Sono come un palombaro che scende negli abissi.