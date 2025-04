Ilfattoquotidiano.it - Minori stranieri, la Procura dei minori di Firenze: “Abbandonati in centri inadeguati, così aumenta il crimine”

di prima accoglienza per inon accompagnati sono. Anzi, ingigantiscono il problema sul fronte della sicurezza pubblica. La tesi la illustra durante una conferenza stampa latrice capo del Tribunale deidi, Roberta Pieri, che, dopo aver lanciato un ‘grido di dolore’ sulle condizioni della, si lancia in quello che considera il passaggio decisivo per il contrasto alla criminalità giovanile, la prevenzione. E parte da un capitolo più che delicato, anche perché falcidiato dagli scontri politici: l’accoglienza deimigranti non accompagnati. “La prima accoglienza, prevista da una normativa all’avanguardia, non è adeguata“. E’in tutta Italia, dice. “In Toscana non ci sono comunità, non ci sono strutture che possano adeguatamente effettuare una prima accoglienza.