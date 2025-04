Max Mariola e la gag con Carlo d' Inghilterra Quanto costa? Il video

Carlo e della regina Camilla è finita a Ravenna, ultima tappa. Europa.today.it - Max Mariola e la gag con Carlo d'Inghilterra "Quanto costa?". Il video Leggi su Europa.today.it Dopo l'incontro con la premier Giorgia Meloni, il gelato al caramello gustato in una gelateria del centro di Roma e una cena formale al Quirinale con il presidente Mattarella e 150 selezionatissimi invitati, la visita in Italia di ree della regina Camilla è finita a Ravenna, ultima tappa.

