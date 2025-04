Masters 1000 Montecarlo 2025 show tra Alcaraz e Fils | vince lo spagnolo in rimonta Ora il derby con Davidovich-Fokina

Leggi su Sportface.it

Nel match probabilmente più atteso della giornata in quel di, Carlossi salva per il rotto della cuffia contro Arthurnei quarti di finale delin corso di svolgimento nel Principato. Il francese gioca per un paio di ore ad altissimo livello, poi loa un passo dal baratro riesce a girare il match e a imporsi al terzo con lo score di 4-6 7-5 6-3. Prima semifinale nel torneo per il numero due del ranking mondiale, quest’anno solamente alla sua seconda partecipazione dopo il secondo turno raggiunto nel 2022.TABELLONE Arthur(FRA)during his first round match at the Monaco Tennis Rolexin Monte Carlo, on April, 8,. Photo by Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COMLA CRONACA DEL MATCHUn primo set un po’ da montagne russe, con unche però ha sempre tenuto in mano il gioco e spesso Un doppio break per aprire il match, poi ladifino al 4-4, salvo poi perdere i successivi due giochi e consegnare la frazione al francese per 6-4.