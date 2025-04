Sport.periodicodaily.com - Mantova-Spezia: le probabili formazioni

Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I padroni di casa proveranno a strappare punti contro un avversario che non ha ancora rinunciato alla promozione diretta.si giocherà domenica 13 aprile 2025 alle ore 17.15 presso lo stadio Martelli.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI lombardi si presentano a questo appuntamento forti di due vittorie consecutive contro Sudtirol e Brescia che hanno dato loro nuova linfa per la salvezza. La classifica, però, recita ancora tredicesimo posto con 36 punti, per cui non ci si può rilassare ancora, visto che la zona playout dista sole due lunghezze, e quella retrocessione a 4.Dopo due sconfitte consecutive, i liguri sono tornati al successo battendo la Sampdoria nel derby ligure.