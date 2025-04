Lui gay? Cosa vi devo dire Carmen Russo finalmente rompe il silenzio su Enzo Paolo Turchi

Carmen Russo ha deciso di intervenire pubblicamente per mettere a tacere i recenti pettegolezzi che hanno riguardato suo marito, Enzo Paolo Turchi. Lo ha fatto in occasione della sua partecipazione al programma “Storie di donne al bivio”, chiarendo senza esitazioni che non esiste alcun dubbio sulla sessualità del marito. “Mio marito Enzo Paolo Turchi non è gay. Se lo fosse stato, me ne sarei accorta in più di quarant’anni di matrimonio”, ha dichiarato, difendendo la solidità della loro unione.La voce che ha scatenato la discussione sarebbe nata per un errore di Zeudi Di Palma durante una conversazione al Grande Fratello. Parlando dei suoi amici omosessuali, la concorrente avrebbe fatto confusione con i nomi, attribuendo inavvertitamente il nome di Enzo Paolo a un suo conoscente. La frase, detta con leggerezza e subito corretta, è bastata però a scatenare una catena di interpretazioni sui social, tanto da dare vita a un gossip privo di fondamento. Tuttivip.it - “Lui gay? Cosa vi devo dire”. Carmen Russo finalmente rompe il silenzio su Enzo Paolo Turchi Leggi su Tuttivip.it ha deciso di intervenire pubblicamente per mettere a tacere i recenti pettegolezzi che hanno riguardato suo marito,. Lo ha fatto in occasione della sua partecipazione al programma “Storie di donne al bivio”, chiarendo senza esitazioni che non esiste alcun dubbio sulla sessualità del marito. “Mio maritonon è. Se lo fosse stato, me ne sarei accorta in più di quarant’anni di matrimonio”, ha dichiarato, difendendo la solidità della loro unione.La voce che ha scatenato la discussione sarebbe nata per un errore di Zeudi Di Palma durante una conversazione al Grande Fratello. Parlando dei suoi amici omosessuali, la concorrente avrebbe fatto confusione con i nomi, attribuendo inavvertitamente il nome dia un suo conoscente. La frase, detta con leggerezza e subito corretta, è bastata però a scatenare una catena di interpretazioni sui social, tanto da dare vita a un gossip privo di fondamento.

