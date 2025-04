Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Qatar 2025 in DIRETTA: subito davanti Marc Marquez su Alex, terzo Bagnaia

15.06 si lancia, migliora nel T2 ma chiude in 1:53.704 e non si avvicina al suo crono precedente.15.05 Di nuovo in pista anche, mentre attende ancora qualche minuto.15.03 Torna in azione, attualmente secondo a 157 millesimi dal fratello, mentre Zarco ha dato il via alla sua sessione e si porta in 12a posizione a 1.062.15.02 Bastianini cresce e si porta in ottava posizione a 846 millesimi dalla vetta. Vinales, invece, non si schioda dalla 15a pizza a 1.249.15.01 Anche si ferma ai box, mentre Di Giannantonio sale al quarto posto a 599 millesimi. Bastianini è 12° a 1.212.15.00 Quartararo si mette al quarto posto a 692 millesimi, quindi alle sue spalle Mir, Morbidelli e Aldeguer.